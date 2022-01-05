Протесты в Казахстане координирует топ-оппозиционер 58-летний Мухтар Аблязов. В конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку.

Власти после этого обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу. В то же время Аблязов оставался владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА.

В 2017 году Аблязов создал движение "Демократический выбор Казахстана". В этом же году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что Аблязов заставил его совершить заказное убийство бизнес-партнера по БТА-банку Ержана Татишева. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному заключению. Правда, заочно.

Еще в 2010 году Аблязов, после того как у него забрали банк путем национализации, покинул Казахстан и поселился во Франции.

С тех пор он является главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Европы.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.