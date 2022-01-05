В Кремле считают, что власти Казахстана, где уже несколько дней продолжаются масштабные протесты, смогут сами решить внутренние проблемы страны, и важно, чтобы никто не вмешивался в ситуацию извне.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "РИА Новости".

Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что в случае необходимости, Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.

Также "Страна" следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане в обновляемом материале.

Мы сообщали, что в среду, 5 января, масштабные протесты возобновились в Алматы, там протестующие захватили здание мэрии. В других крупных городах Казахстана протестующие также штурмуют здания местных администраций, однако пока их попытки не увенчались успехом.