Глава "Нацкорпуса" предложил поджечь офис "слуг народа" по примеру казахских протестов
Глава ультраправой партии "Нацкорпус" Андрей Билецкий намекнул, что нужно, по примеру Казахстана, где горит здание правящей партии "Нур Отан", поджечь офис "Слуги народа".
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"5 января 2022 год. Горит офис правящей партии "Слуга народа" (зачеркнуто - Ред.) "Нур Отан" в Алматы, Казахстан", - говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане три дня продолжались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр (до 7,53 грн/л, - Ред.). Участники митингов призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. Также глава республики ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, он распорядился перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.
Однако сегодня, 5 января, в Алматы, несмотря на введение чрезвычайного положения, возобновились акции протеста, начались столкновения протестующих с правоохранителями. Власти заявляют, что в городе "продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом". Жителей просят не выходить из дома.
Кроме того, мы также информировали о том, что, буквально час назад протестующие начали массово сжигать машины силовиков, которые разгоняют участников акции газом и светошумовыми гранатами. Протестующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание администрации Алматы.