Глава ультраправой партии "Нацкорпус" Андрей Билецкий намекнул, что нужно, по примеру Казахстана, где горит здание правящей партии "Нур Отан", поджечь офис "Слуги народа".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"5 января 2022 год. Горит офис правящей партии "Слуга народа" (зачеркнуто - Ред.) "Нур Отан" в Алматы, Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане три дня продолжались массовые протесты, вызванные ростом цен на сжиженный газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр (до 7,53 грн/л, - Ред.). Участники митингов призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. Также глава республики ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Кроме того, он распорядился перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Однако сегодня, 5 января, в Алматы, несмотря на введение чрезвычайного положения, возобновились акции протеста, начались столкновения протестующих с правоохранителями. Власти заявляют, что в городе "продолжается операция по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом". Жителей просят не выходить из дома.

Кроме того, мы также информировали о том, что, буквально час назад протестующие начали массово сжигать машины силовиков, которые разгоняют участников акции газом и светошумовыми гранатами. Протестующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание администрации Алматы.



