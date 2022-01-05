Украинский режиссер Олег Сенцов, известный по фильму "Носорог", поддержал действия протестующих в Казахстане, которые стреляют в силовиков и жгут здания. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так держать!", - написал Сенцов.

Также бывший крымский заключенный упомянул популярную среди протестующих фразу "шал, кет!" ("дед, уходи!").

Ранее глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий также предложил поджечь офис "слуг народа" по примеру казахских протестов.

Напомним, протесты в Казахстане начались еще в воскресенье, 2 января, из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако в последствие они переросли на политические со штурмом главных зданий страны: жители Казахстана требуют полного ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставки действующего президента Касым-Жомарта Токаева и проведения в стране честных выборов.

Как писала "Страна", протесты в Казахстане координирует оппозиционер Аблязов со штабом в Киеве.