Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне активной фазы силовых протестов в крупных городах страны вышел в эфир с заявлением, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев (он формально ушел в отставку - Ред.). Также лидер заявил, что скоро выйдет с новым пакетом предложений по урегулированию кризиса.

Токаев в обращении в нации сказал, что "с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жёстко". Он также пообещал находиться в столице, "что бы ни было".

Отдельно он добавил, что в ходе противостояний в Казахстане были убиты сотрудники правоохранительных органов. По его словам, "толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими".

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - говорит президент Казахстана.

Заметим, что заговор - это действия людей, которые приближены к власти. На кого намекает Токаев - пока непонятно.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Однако в последствие они переросли на политические со штурмом главных зданий страны: жители Казахстана требуют полного ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставки действующего президента Касым-Жомарта Токаева и проведения в стране честных выборов. "Хотим как в Швеции и Норвегии", - такие цели изложил митингующий казах на фоне погромов.

Как писала "Страна", протесты в Казахстане координирует оппозиционер Аблязов со штабом в Киеве. Он известен приговором к пожизненному заключению за убийство.