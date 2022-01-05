В течение недели в Казахстане продолжаются протесты из-за подорожания сжиженного газа и продуктов. На днях протесты переросли в силовую фазу - в Алматы начали стрелять в силовиков и поджигать правительственные здания, что стало отличительной особенностью казахского "газового майдана".

О целях протестующих стало понятно по одному из видео, на котором казахских протестующий на фоне разрушенного здания его товарищами заявил: "Никто ничего не грабит, это провокаторы, люди стоят мирно, мы требуем мирного решения".

Далее этот же человек объяснил ключевые цели протеста: "Хотим жить как в Швеции, Норвегии... Вообще народ хочет перемен. Устали от воровства, хотим перемен. Чтобы народу досталось народное достояние", - объяснил он.

"Словом, требования для подобных протестов вполне типичные: "хотим, чтобы было лучше, а как, когда, где и почему - разберемся по ходу дела", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Власти Казахстана начали отключать интернет и блокировать Telegram, чтобы остановить протестующих, действиями которых руководят сторонники оппозиционера Аблязова со штабом в Киеве.

Как писала "Страна", посольство порекомендовало украинцам не ездить в Казахстан, но позже снесло сообщение.