В Актобе возле здания местной администрации, которое пытались взять штурмом протестующие, прогремела серия громких взрывов.

По информации очевидцев, правоохранители применили светошумовые гранаты. В казахстанских пабликах в соцсетях пишут, что при взрыве у здания администрации в казахстанском Актобе был ранен мужчина, ему оторвало ногу.

Очевидцы также опубликовали ролик, на котором видно, как толпа бросилась врассыпную от здания администрации после того, как у здания прогремела серия громких взрывов.

До этого протестующие разбили окна здания, пишет "Радио Азаттык". Были слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы. В здание через разбитые окна и двери ворвались протестующие, позднее их вытеснили силовые ведомства. Из здания идет густой черный дым. На улицах города идут столкновения полицейских с митингующими, у одного из силовиков участники протестов отняли оружие.

Тем временем в Усть-Каменогорске протестующие срывают погоны с полицейского. А в Алматы силовики проводят зачистку.

Напомним, "Страна" следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане, в обновляемом материале.

Также мы сообщали, что в Алматы, где ранее уже ввели чрезвычайное положение, 5 января протесты вспыхнули с новой силой. Их участники захватили здание мэрии. Кроме того, в Алматы протестующие закидали камнями авто скорой помощи, препятствуя вывозу раненых силовиков.

Кроме того, "Страна" писала о том, сайты казахских СМИ стали недоступны за рубежом, в том числе Украине.