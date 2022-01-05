Беспорядки в Алматы не утихают, толпы протестующих сжигают машины, нападают на правоохранительные органы и атакуют транспорт скорой медицинской помощи и пожарных, сейчас городская площадь укутана дымом. Кроме того, местное Управление здравоохранения жалуется, что бунтари врываются в больницы.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Управлении здравоохранения Алматы проинформировали о том, что пять сотрудников кареты скорой помощи пострадали в ходе протестов.

"В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что две машины скорой помощи уничтожены протестующими, которых назвали "сторонниками деструктивных действий" и обвинили в "препятствии госпитализации детей в больницы".

На кадрах, которые попали в сеть, видно, что участники незаконной акции действительно препятствуют медикам в выполнении их работы: протестующие забрасывают карету скорой помощи камнями.

Между тем, издание "Спутник Казахстан" со ссылкой на слова начальника департамента полиции города Каната Таймерденова, сообщило о том, что в ходе протеста было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики. Кроме того, руководитель ведомства назвал происходящее в городе "действиями экстремистских группировок".

По его словам, в ночь на среду "активизировались экстремистские группировки", в результате противоправных действий которых "сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад скорой помощи, пожарных автомашин". Кроме того, разгромлены и разграблены около 400 кафе, магазинов, офисов.

"Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов", - подытожил начальник департамента полиции Алматы.

Напомним, "Страна" следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане в обновляемом материале.

Между тем, на фоне охвативших Казахстан протестов сайты местных СМИ стали временно недоступны пользователям из-за рубежа. Речь идет прежде всего о ресурсах с доменным именем .kz.