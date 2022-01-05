В Казахстане планируют повсеместное отключение интернета на фоне протестов из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране.

По данным GlobalCheck, власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер по всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы, где из-за "газовой революции" власти начали блокировать интернет и популярные мессенджеры.

Также началась борьба с VPN по всей стране. В частности, блокируется протокол OpenVPN, который позволял бы обходить блокировку.

Как сообщает "Спутник Казахстана", отключения мобильного интернета начались еще раньше - 4 января. В это же время в Алматы перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Как писала "Страна", протестующие требуют снизить цены на газ и добиваются отставки первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В Актау пригрозили "стоять до тех пор, пока не приедет Токаев".

Власти Алматы рассказали о беспределе в городе: протестующие атакуют скорые, громят магазины, избиты дети и старики.