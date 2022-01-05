В охваченном протестами Казахстане прекратил работу аэропорт в Актау (столица закрытой на въезд и выезд Мангистауской области). Об этом сообщил представитель Air Astana. В Мангистауской области введен режим ЧП.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.

Кроме того, мы сообщали, что президент Казахстана отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря.

Также мы сообщали, что в Казахстане начался свой "Ленинопад", протестующие пытаются повалить памятники Назарбаеву, но им не удается.