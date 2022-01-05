В своем обращении к жителям республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Нурсултан Назарбаев официально уходит с поста главы Совета безопасности казахского государства. Его пост займет сам глава республики. Кроме того, Токаев добавил, что сейчас на передовой находятся правоохранительные органы, которые сражаются с агрессией протестующих, находящихся под кураторством заговорщиков.

Кроме того, в обращении к нации Токаев добавил, что "с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жёстко". Он также пообещал находиться в столице, "что бы ни было".

Он также добавил, что в ходе противостояний в Казахстане были убиты сотрудники полиции. По его словам, "толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими".

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - говорит президент Казахстана.

Уточняется, что заговор - это замысел людей, которые приближены к власти. На кого именно намекает Токаев - пока непонятно.

Однако стоит учесть, что это не первое подобное заявление президента Казахстана. Сегодня Жасым-Жомарт Токаев помимо того, что ввел госрегулирование цен на топливо и социально значимые продовольственные товары, также назвал виновных в том, что сейчас происходит в Казахстане. По его словам, "особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.