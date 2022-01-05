В сети публикуют видео первой смерти от огнестрельного оружия в охваченном акциями протеста Казахстане. Вероятно, это смерть одного из силовиков о гибели которых рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Видео обнародовал "Военный обозреватель".

На кадрах, предположительно, военный или национальный гвардеец. Слышен выстрел, после чего человек в кадре резко падает на землю. Упавший одет в камуфляж, а в руке держит щит. Рядом горят пожары.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Митинги с каждым днем становятся все более напряженными и перерастают в столкновения и массовые антиправительственные выступления "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.

Также сообщалось, что в Казахстане начали избивать и стрелять в силовиков. На одном из видео с места событий можно увидеть, как нацгвардейцы оттаскивают с поля боя своего раненого товарища.

Кроме того, президент Казахстана Токаев рассказал об убитых в ходе противостояний сотрудниках правоохранительных органов.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему приведут протесты в Казахстане из-за роста цены газа и ждет ли Украину тарифный Майдан.