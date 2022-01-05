Сегодня, 5 января, в казахстанском городе Талдыкоргане снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, об отставке которого с поста председателя Службы безопасности недавно сообщил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

Инцидент произошел в административном центре Алматинской области. Памятник экс-президенту здесь установили в 2016 году и сегодня протестующие его снесли.

Стоит отметить, что сегодня протестующие в Талдыкоргане начали пытаться повалить памятники Назарбаеву, но в начале им это не удавалось.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ, однако со временем они переросли в политические митинги. Оппозиция теперь требует не только экономических уступок, но и допуска к власти. За происходящим в Казахстане "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что в Алматы ввели чрезвычайное положение, но это не помешало продолжению протестов. Судя по всему протестующим удалось захватить две полицейских машины.