В Нур-Султане ввели чрезвычайное положение с 5 по 19 января на фоне массовых протестов в Казахстане, которые начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физлиц будет изъято оружие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Алматы и Мангистауской области до 19 января. В ходе протестов люди начали сжигать колонны машин полиции. Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что "власть в стране не падёт".

Он призвал граждан, особенно молодёжь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". Токаев также заявил о призывах атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил он.

Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области до 19 января. В ходе протестов люди начали сжигать колонны машин полиции



Видео: соцсети pic.twitter.com/uGCRF0Dif5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 4, 2022

В среду утром, 5 января, двухнедельный режим чрезвычайного положения был введён в Алматинской области. С 23 часов до 7 утра действует комендантский час. По всей стране отмечаются сбои в работе интернета. В Алматы не работают мобильный интернет и мессенджеры. Власти Казахстана также заблокировали сайты СМИ, освещавших протесты.

Напомним, вчера, 4 января, протесты в Казахстане перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов, избиением и стрельбой в силовиков.

На газовый майдан в Казахстане уже отреагировала Россия, которая предложила помощь невоенного характера.