Вечером в среду, 5 января, в охваченном протестами казахстанском Алматы вновь появился интернет, который ранее отключили вместе с мобильной связью.

Сразу после этого в сети начали появляться фотографии и видеозаписи того, что сейчас происходит в городе.

На фото с места событий видно, что в городе громят магазины и мародерствуют. В одном из магазин косметики разбиты витрины, товары разбросаны на полу.

В зданиях разбиты стеклянные двери, повсюду валяется мусор.

Кроме того, как можно увидеть на фото и видео с места событий, в городе пылают пожары.

Напомним, протесты в Казахстане начались с митингов против повышения цен на сжиженный газ 2 января, однако довольно быстро переросли в столкновения с полицией и политические протесты, "Страна" следит за событиями в обновляемом материале.

Сейчас режим чрезвычайного положения введен во всем Казахстане, но перед этим его ввели в отдельных городах, в том числе и в Алматы. Но это не остановило протестующих, которые захватили аэропорт и подожгли старую резиденцию президента.