В Алматы дали Интернет. Появились фото и видео, какие погромы и мародерство устроили протестующие
Вечером в среду, 5 января, в охваченном протестами казахстанском Алматы вновь появился интернет, который ранее отключили вместе с мобильной связью.
Сразу после этого в сети начали появляться фотографии и видеозаписи того, что сейчас происходит в городе.
На фото с места событий видно, что в городе громят магазины и мародерствуют. В одном из магазин косметики разбиты витрины, товары разбросаны на полу.
В зданиях разбиты стеклянные двери, повсюду валяется мусор.
Кроме того, как можно увидеть на фото и видео с места событий, в городе пылают пожары.
Перекрёсток проспекта Рыскулова / ул. Бауыржана Момышулы в Алматы сейчас— Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) January 5, 2022
#Казахстан #KZ #Kazakhstan #Kazakistan #KazakhstanProtests #Алматы #Almaty pic.twitter.com/0RP2Uak1TD
Напомним, протесты в Казахстане начались с митингов против повышения цен на сжиженный газ 2 января, однако довольно быстро переросли в столкновения с полицией и политические протесты, "Страна" следит за событиями в обновляемом материале.
Сейчас режим чрезвычайного положения введен во всем Казахстане, но перед этим его ввели в отдельных городах, в том числе и в Алматы. Но это не остановило протестующих, которые захватили аэропорт и подожгли старую резиденцию президента.