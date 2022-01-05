В сети появилось видео из аэропорта в городе Казахстана Алматы, который 5 января захватили участники акции протеста против высоких цен и правительства.

На кадрах видно, что возле аэропорты горят автомобили. По словам очевидцев происходящего, захватчики громят и грабят магазины дьюти-фри.

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цены на сжиженной газ, которые довольно быстро переросли в политические акции протеста и массовые беспорядки, в ходе которых погибло восемь сотрудников полиции и нацгвардейцев страны.

Несмотря на то, что президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахам и объявил об отставке Назарбаева, отправил правительство в отставку и назначил новых и.о. премьера и госсекретаря акции протеста не прекратились и в стране ввели чрезвычайное положение. Ранее режим ЧП уже был введен в Алматы, но это не помешало митингующим продолжить акцию протеста и захватить здание Комитета безопасности.

За тем, как развиваются события в Казахстане "Страна" подробно следит в обновляемом материале.