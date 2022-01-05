Вечером 5 января протестующие захватили здание департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Алматы.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Протесты Казахстан".

"В Алматы протестующие захватили здание местного Комитета национальной безопасности", - написал канал.

"Страна" ведет подробный онлайн-репортаж о происходящем сейчас в Казахстане.

Мы также рассказывали, что протесты в Казахстане координирует топ-оппозиционер 58 лет Мухтар Аблязов. В конце 1990-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. Но в 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку. Власти после этого обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки.

Причем координацию Аблязов осуществляет, судя по всему, из Киева. 5 января он выступил с заявлением в эфире канала "Украина 24".

"Страна" провела опрос среди граждан Казахстана по поводу того, что они думают о майдане в своей стране и как, по их мнению, будут развиваться события дальше. Многих опрошенных нами казахов стремительное нарастание волны насилия напугало.