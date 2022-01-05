Координатор протестов в Казахстане Мухтар Аблязов, чей штаб, как писала "Страна", находится в Киеве, выступил с заявлением в эфире канала "Украина 24".

"Наша цель - полное свержение режима Нурсултана Назарбаева. И все процессы, которые вы видите сейчас в стране, люди которые выходят - единый возглас: Долой Нурсултана Назарбаева! Долой его режим! И то, что он ушел якобы в отставку с должности председателя Совета безопасности - это вранье. Он манипулирует. Его памятники сейчас, при его жизни которые были построены, сносятся. И мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму", - заявил Аблязов в прямом эфире.

Напомним, 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Затем он заочно был приговорен к пожизненному заключению за заказ убийства партнера по бизнесу. Но еще до этого Аблязов покинул Казахстан и поселился во Франции.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, накануне перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как идет газовый майдан в Казахстане.