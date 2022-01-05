Европа и США сделали первые заявления на счет массовых протестов в Казахстане, в результате которых протестующие разгромили и подожгли ряд правительственных зданий, добились отставки Назарбаева и захватили аэропорт Алматы.

В ЕС призвали все стороны протеста избегать насильственных действий и эскалации. Здесь призвали к мирному протесту, подчеркнув, что демонстранты не должны прибегать к насилию.

Тем временем США закрыли свое генконсульство в Алматы для посетителей, перевели сотрудников на дистанционную работу, а все услуги по оформлению виз и консульской поддержке отложили. В том числе такие меры ввели в американском посольстве Нур-Султана.

Госдеп призвал американцев избегать демонстраций в Казахстане, не приближаться к окнам и балконам и по возможности вообще не выходить из дома.

Напомним, координацией протестов занимается приговоренный к пожизненному заключению за убийство оппозиционер Аблязов. Его штаб находится в Киеве, где по украинскому ТВ призывают к полному свержению "режима Назарбаева".

Посольство Украины в Казахстане порекомендовало украинцам не ездить в Казахстан, но позже снесло сообщение. Реакции украинского правительства на происходящее в Казахстане пока не было.

Хоть некоторые украинцы уже признали, что протесты в Казахстане не напрямую перекликаются с нашей ситуацией и открыто поддержали казахских протестующих фразой "Дед, уходи!", как это сделал украинский режиссер Олег Сенцов.