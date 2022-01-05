Офис представительства телеканала "Мир" разгромлен во время протестов в казахстанском городе Алматы. Телекомпания сообщила, что их оборудование уничтожено, все работники были эвакуированы

Об этом сообщает Telegram-канал "МИР 24. Первый Евразийский".

"В Алматы разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - говорится в сообщении канала.

Напомним, мы писали о том, что на фоне охвативших Казахстан протестов сайты местных СМИ стали временно недоступны пользователям из-за рубежа. Речь идет прежде всего о ресурсах с доменным именем .kz.

Кроме того, в Казахстане планируют повсеместное отключение интернета на фоне протестов из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Оператор Казахтелеком отключил интернет по всей стране.

Между тем, сегодня "Страна" сообщала об интересной ситуации. Посольство Украины в Казахстане опубликовало запись с рекомендацией для украинцев воздержаться от поездок на территорию республики, где сейчас проходят массовые протесты. Тем, кто уже находится на территории страны, советовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Однако спустя два часа публикацию с рекомендацией удалили со всех Интернет-платформ посольства.