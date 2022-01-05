В Алматы, где ввели режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов, вслед за отключением интернета и блокировкой Telegram, власти начали отключать телефонную связь.

Об этом передает ТАСС.

Интернет не работает ни в одной точке города, изредка проскакивает сигнал через VPN. Телефонная связь отключена, невозможно совершить звонок даже в роуминге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков сменил Нурсултана Назарбаева во главе Совбеза и пообещал протестующим жесткие действия. По его словам, это решение обусловлено стремлением сконцентрировать все рычаги управления силовыми структурами в одних руках на фоне масштабных акций протеста. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Журналисты также сообщили о захвате аэропорта Алматы, где эвакуируют пассажиров, которые так и не смогли покинуть страну.