После информации о захвате аэропорта в Алматы на табло киевского международного аэропорта "Борисполь" появилась информация о переносе рейсов.



В частности, сообщается о перенесении рейсов авиакомпании Air Astana из Киева в Алматы, которые планировались 5 января в 21:40. После сообщений в СМИ о захвате аэропорта в Алматы на табло появилась информация об их переносе на 12:45.

Электронное табло аэропорта "Борисполь"

Как писала "Страна", в Алматы 5 января произошли самые сильные протесты с поджогом и захватом правительственных зданий. В частности, протестующие захватили здание Комитета национальной безопасности и аэропорт, власти полностью обрубили телефонную связь и интернет в городе, по всей стране ввели режим чрезвычайного положения.

Одним из городов, где казахские силовики смогли успокоить протесты, стал Павлоград, куда жителей свозили на грузовиках из деревень.