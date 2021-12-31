Международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что вход в терминалы воздушной гавани теперь свободен не только для пассажиров, но и для сопровождающих.

Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба "Борисполя" в Фейсбуке.

В пресс-службе добавили, что пускать провожающих и встречающих будут при условии соблюдения необходимых санитарных норм, а именно:

со средством индивидуальной защиты на лице (респиратором или маской);

после измерения на входе в терминал температуры тела работником аэропорта.

Если температура тела не превышает 37,2 градуса, вход в аэропорт свободный. Если температура окажется выше, то сопровождающего в здание аэропорта не пропустят.

При входе сопровождающим не нужно предъявлять документ о тестировании на COVID-19, вакцинации от коронавируса или выздоровления от COVID-19.

Ранее "Страна" показывала последнюю в 2021 году карту эпидемиологической опасности в Украине. Согласно карте, к 31 декабря во всех регионах Украины введен один уровень эпидемической опасности распространения коронавируса - желтый.

Мы также писали, что названы сроки новой волны COVID-19 в Украине. Ее ожидают уже в январе.