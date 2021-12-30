В Греции полицейский, штрафовавший людей за отсутствие защитных масок, заплатит штраф в 300 евро. Так его наказали за то, что у него самого во время рейда не было маски на лице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства защиты граждан.

"Министр защиты граждан Такис Теодорикакос немедленно вмешался после инцидента, произошедшего в Патрах с сотрудником полиции, который выписывал штраф гражданам за отсутствие маски, при том что сам не носил маску. На полицейского наложен предусмотренный законом штраф в 300 евро и назначена дисциплинарная проверка. Кроме того, его было решено перевести на другую службу", - цитирует РИА Новости информацию пресс-службы греческого ведомства.

Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение масок на улице и в помещениях. Штраф за отсутствие средства защиты составляет 300 евро. При этом власти заявили, что контроль за ношением масок будет ужесточен, особенно в период праздников.

Казусы и даже членовредительство из-за масок случаются повсюду в мире, а также в Украине. Например, в Харькове осенью бывший сотрудник налоговой полиции устроил стрельбу на платформе станции метро "Госпром". Он стрелял в студента из-за неправильно надетой маски.

А в Ивано-Франковске шесть экипажей полиции приезжали штрафовать водителя автобуса, который был без маски.