В Париже возвращается правило использования защитных масок на улицах. Данная мера снова станет обязательной с пятницы, 31 декабря, из-за вспышки заражений Covid-19, вызванной штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает издание LCI.

Правило об обязательном использовании масок относится к лицам старше 11 лет "за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или тех, кто занимается спортом".

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду во время выступления на слушаниях в Национальном собрании, сравнил распространение в стране ковида с цунами, приводя рекордные данные заражений за последние сутки, которые достигли 208 тыс. случаев.

В канун Нового года префектура Парижа предупредила, что будет строго следить за соблюдением предписания носить маски повсюду, особенно в многолюдных местах города. За нарушение грозит штраф в размере 135 евро.

Кроме того, правительство объявило о закрытии питейных заведений в субботу и воскресенье с 02:00 и о запрете на танцы во всех публичных местах. Закрытые с 10 декабря клубы не откроются еще три недели в январе. Также запрещается распитие алкогольных напитков компаниями на улицах.

Издание отметило, что около 9 тыс. полицейских и военных будут следить за соблюдением этих мер в новогоднюю ночь.

Между тем, ранее мы писали о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) отменила молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, который только стартовал в Канаде. Причина такого решения - распространение коронавируса среди участников турнира.

Как писала "Страна", в ВОЗ полагают, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.