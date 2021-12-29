Вместе с Соединенными Штатами Америки антирекорды по положительным тестам на коронавирус бьют европейские страны. Самые высокие с начала пандемии показатели зарегистрированы во Франции и Великобритании.

По данным французского санитарного агентства, за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом составило 179 807, тогда как еще в субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тысяч новых инфицирований.

На фоне быстрого распространения нового штамма "омикрон" глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что рост заражений в республике может в начале 2022 года превысить планку в 250 тысяч новых случаев в сутки.

В Великобритании во вторник медицинские службы тоже выявили самое высокое с начала пандемии суточное количество заражений – 129 471 случаев.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в прошлую пятницу, он составил более 122 тысяч случаев за сутки.

Также за минувшие сутки зарегистрировали 18 летальных исходов от последствий ковида.

Между тем до Киева добрался штамм "омикрон".

Как писала "Страна", в ВОЗ полагают, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.