В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" авиакомпании отменили более 4,5 тысячи авиарейсов по всему миру во время рождественских праздников.

Об этом пишет The Guardian.

Причиной отмены или переноса рейсов стало распространение "Омикрона". Так, пилотов, членов экипажа и других сотрудников авиакомпаний отправили на карантин.

"Резкий рост числа случаев заболевания Omicron по всей стране на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы и заранее уведомить пострадавших клиентов о том, что они прибудут в аэропорт", - сообщили в United.

По информации сайта отслеживания полетов FlightAware.com в канун Рождества отменили почти 3 тыс. авиарейсов (2 856), около четверти из них были в Америку. При этом 1779 рейсов по всему миру отменили в день Рождества (25 декабря), а еще 402 рейса перенесли на воскресенье.

Пассажиры, которые возвращаются домой на праздничный сезон во всем мире, сталкиваются с проблемами из-за нехватки персонала.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения, которая предрекала окончание пандемии уже в следующем году, дали прямо противоположный прогноз о приближении нового коронавирусного шторма из-за "Омикрона". По данным ВОЗ, в ближайшие недели он станет доминантным во многих странах Европы.

Также напомним, что "Омикрон" является самым распространяющимся в мире, его выявили уже в 106 странах.