Курьезный инцидент произошел на Привокзальной площади в Ивано-Франковске. Правоохранители обнаружили коммунальный автобус 53-го маршрута, водитель которого не был в защитной маске, как того требуют карантинные правила.

Когда на 60-летнего водителя составляли административные материалы, за него вступились пассажиры. Из-за массовой ссоры пришлось вызвать на помощь несколько экипажей полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковска.

Правоохранители заявили, что силу и спецсредства в ходе конфликта никто не применял.

Свидетели с места происшествия сняли на видео, что на месте происшествия работали шесть патрульных экипажей.

В Ивано-Франковске приехали шесть экипажей полиции на место инцидента с водителем без маски. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что правоохранители в Кривом Роге остановили водителя маршрутки за то, что он ехал без маски. Оказалось, что у него есть ограничения на вождение транспортного средства из-за неуплаты алиментов. В итоге у мужчины забрали права.

Также мы писали, что на главном железнодорожном вокзале Львова полицейские пытались оштрафовать начальницу поезда Лисичанск-Ужгород за неправильно надетую маску. Начальница поезда отказывалась предоставить документы, подтверждающие ее личность, чтобы на нее составили протокол. Конфликт завершился, когда поезд двинулся по графику, а полицейские выскочили из вагона.