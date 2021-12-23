Италия вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах. Также в страде делают необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах.

Как сообщает РИА Новости, об этом объявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

23 декабря Совет министров Италии единогласно принял новый декрет об ужесточении мер борьбы с коронавирусной инфекцией, положения которого Сперанца и разъяснил на пресс-конференции.

Прежде всего, заявил министр, декрет подразумевает сокращение срока действия электронного сертификата green pass c нынешних девяти месяцев до шести.



"Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки четвертой дозой до четырех месяцев ", - сказал чиновник.

Он добавил, что маски становятся обязательными на открытом воздухе.

"И мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт, городской и дальнего следования, кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", - сказал Сперанца.

По его словам, так называемый праздничный декрет "ставит целью ответить на рост заражений, порожденный приходом штамма "омикрон".

Также министр объявил о распространении действия "усиленного" green pass на музеи, выставки и тематические парки, куда раньше можно было попасть с отрицательным тестом на коронавирус. К этим местам теперь добавляются бассейны и спортзалы, игорные заведения, термальные спа-центры.



Новые положения декрета также изменили порядок посещения баров и ресторанов. Отныне для того, чтобы выпить кофе за стойкой, посетителю будет необходим super green pass – то есть обычного быстрого теста на заражение, который дает право на "базовый" сертификат, недостаточно. Другой мерой станет запрет на проведение массовых праздничных и концертных мероприятий на открытом воздухе до 31 января.

В четверг в Италии зарегистрировали абсолютный рекорд заражений: рост за сутки составил 44 595 случаев. До этого самый высокий суточный прирост составил 40,9 тысячи и был отмечен в ноябре прошлого года.

Введенный в октябре прошлого года масочный режим на открытом воздухе был в Италии отменен в конце июня. Теперь его вернули.

Хирургические маски и респираторы классов FFP2, FFP3 и KN95/N95 по сравнению с тканевыми масками обладают более высоким уровнем защиты и до настоящего времени рекомендовались только медицинскому персоналу, а также пациентам групп риска. Респираторы класса защиты FFP2 защищают от попадания частиц, капель и аэрозолей. Сокращение FFP расшифровывается как "Filtering Face Piece" ("фильтрующая лицевая маска"). Обычно маски FFP2 выполнены в белом цвете, имеют куполообразную форму или складываются и могут быть оснащены клапаном выдоха.

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