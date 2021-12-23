В Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток в нашей стране зафиксировали 7 312 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава утром в четверг, 23 декабря.

Среди новых заболевших - 585 детей и 182 медика. 1 691 человека вчера госпитализировали с диагнозом Covid-19. 275 случаев коронавируса в течение суток оказались летальными. 16 521 человек выздоровел. Кроме того, по данным ведомства, вчера в Украине сделали 117 443 прививки от ковида. 39 071 человек получил первую дозу, 78 101 сделал вторую прививку, еще 271 - третью.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 630 391 случай коронавируса. 94 184 из них оказались летальными. 3 393 420 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в ВОЗ дали оптимистичный прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса. В организации предполагают, что развитие вакцин и лекарств послужит шагом к тому, чтобы ее конец наступил уже в 2022 году.

Также мы сообщали, что в Киеве утвердили порядок введения карантинных спецпропусков на случай роста заражений коронавирусом.

Кроме того, мы писали, что в России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса, который надо вдыхать.