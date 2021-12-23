Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в результате предпринятых мер в стране по сей день не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. То же самое он говорил летом.

Как передает Государственное информационное агентство Туркменистана, о ситуации с коронавирусом Бердымухамедов сказал 21 декабря на рабочем совещании с членами правительства.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с возникшей в мире ситуацией с коронавирусной инфекцией. Бердымухамедов отметил, что охрана здоровья и жизни людей, а также обеспечение безопасности являются основными задачами государственной политики.

В целях предотвращения проникновения и распространения в стране острой легочной инфекции были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания. В частности, были закуплены вакцины, в настоящее время проводится вакцинация населения.

Как подчеркнул Бердымухамедов, в этой области Туркменистан постоянно обменивается опытом с другими странами, тесно сотрудничает с ООН, ее специализированными агентствами, в первую очередь с Всемирной организацией здравоохранения. Туркменистан также активно участвует в международных мероприятиях, проводимых в сфере здравоохранения, сказал он.

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом", – сказал Бердымухамедов.

Но он добавил, что нельзя расслабляться, так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности "омикрон".

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