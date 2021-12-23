Российский Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Это лекарство вдыхается с помощью ингалятора через маску.

О регистрации сообщается в Фейсбуке агентства 22 декабря.

Высокоспецифичный противовирусный препарат для терапии COVID-19 был разработан Институтом иммунологии ФМБА. Название лекарства расшифровывается как "малая интерферирующая РНК", а действие основано на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, - те, которые отвечают за копирование молекулы вируса.

"МИР-19" работает на генном (посттранскрипционном) уровне, а именно избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. К тому же препарат универсален против разных вариантов SARS-CoV-2.

Главными компонентами лекарства служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации. Главной сложностью при создании препарата было доставить эти молекулы РНК к месту действия - внутрь инфицированной клетки, куда самопроизвольно они не проникают. Для этого коллектив ученых Института иммунологии ФМБА создал специальный носитель, представляющий собой разветвлённый пептид, который при контакте с молекулами РНК формирует нано-комплексы. Такие нано-комплексы способны преодолевать барьер в виде клеточной стенки и оказывать антивирусный эффект уже внутри клетки.

Доклинические исследования выявили выраженный противовирусный эффект препарата в отношении SARS-CoV-2 - снижение вирусной нагрузки в 10 тысяч раз, а также низкую токсичность лекарства.

В течение первой фазы исследований "МИР-19" была показана его безопасность и хорошая переносимость у здоровых добровольцев. При изучении эффективности во время второй фазы испытаний препарат исследовался в стационаре у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. Была доказана эффективность препарата в сравнении со стандартной терапией.

Все стадии производственного процесса препарата осуществляются на площадке Санкт-петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов.

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