Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило применять препарат Apretude для профилактики ВИЧ-инфекции. Препарат необходимо вводить с помощью инъекций.

О его одобрении сообщается на сайте ведомства.

Уколы Apretude предназначены для взрослых и подростков из группы риска массой не меньше 35 кг, для предконтактной профилактики, чтобы снизить риск заражение во время секса. Apretude вводится сначала в виде двух начальных инъекций с интервалом в один месяц, а затем каждые два месяца. То есть в год следует делать шесть уколов.

Препарат подойдет группам людей, для которых альтернативный метод в виде ежедневного приема таблеток невозможен или связан с трудностями - в том числе с бедностью, наркозависимостью, депрессией и необходимостью скрывать факт лечения.

Таким образом власти США стремятся прекратить эпидемию ВИЧ в стране: сейчас, согласно официальным данным, в стране Штатах около 1,2 миллиона человек с этим заболеванием. Причем примерно 13% из них не подозревают, что заражены.

Эффективность Apretude оценивали во время испытаний, сравнивая препарат с таблетками для ежедневного применения. В тестах с Apretude принимали участие 4500 цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, а с пероральным препаратом - 3200 цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин. Согласно результатам, участники испытаний, принимавшие Apretude, имели на 69% меньший риск заразиться ВИЧ по сравнению с принимавшими таблетки.

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