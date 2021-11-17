В Аргентине женщина излечилась от ВИЧ без лекарств и операций. Ей диагностировали вирус иммунодефицита человека восемь лет назад. И за это время иммунной системе женщины удалось естественным образом побороть его.

Об этом пишет Daily Mail.

Имя женщины не разглашается, врачи называют ее "пациентка Эсперанто". Впервые диагноз ВИЧ 30-летней женщине был поставлен в 2013 году, но теперь уровень вируса в ее организме не определяется.

Все восемь лет женщина знала о своем диагнозе, но за все это время она пила лекарства лишь в течение шести месяцев. В тот период она была беременна и принимала таблетки лишь ради того, чтобы ее ребенок был здоров. Малыш не заразился ВИЧ, сразу после родов женщина отказалась от лекарств.

Жительница Аргентины стала вторым в мире человеком, иммунной системе которого удалось победить ВИЧ. Исследователи говорят, что это открытие приближает появления потенциального лекарства для 38 миллионов человек, живущих с инфекцией, вызывающей СПИД, во всем мире.

Напомним, "Страна" писала о том, что в МОЗ сообщили, сколько человек в Украине умерли от СПИД и заразились ВИЧ за октябрь.

Также мы сообщали, что Moderna объявила набор добровольцев для клинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ.