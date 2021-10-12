В Минздраве сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в сентябре 2021 года
В сентябре 2021 года в Украине официально зарегистрирован 1221 новый случай ВИЧ-инфекции, у 332 пациентов диагностирован СПИД, а 159 человек умерли от этой болезни.
Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook во вторник, 12 октября.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в сентябре 2021 года:
- гетеросексуальный - 770;
- гомосексуальный - 34;
- парентеральный - 412;
- вертикальный - 79
- неизвестный - 1.
Данные взяты без учета сведений из АР Крым (с 2014 года) и части территорий Донецкой и Луганской областей (с 2015 года).
Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ?
Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.
Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, то можно достичь такого уровня выздоровления, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же, ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым людям даже через половой акт.
Сдать тест на ВИЧ можно:
- у семейного врача, терапевта или педиатра;
- в кабинетах "Доверие";
- в кабинете инфекционных заболеваний по месту проживания;
- в центрах СПИД;
- в представительствах общественных организаций, ведущих борьбу против ВИЧ/СПИД;
- в мобильных амбулаториях;
- заказать бесплатный быстрый оральный тест на ВИЧ/СПИД.
ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий жизни. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.
В Минздраве опубликовали статистику заболевших СПИД за сентябрь 2021 года. Источник: Facebook/ЦОЗ
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