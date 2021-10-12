В сентябре 2021 года в Украине официально зарегистрирован 1221 новый случай ВИЧ-инфекции, у 332 пациентов диагностирован СПИД, а 159 человек умерли от этой болезни.

Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook во вторник, 12 октября.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в сентябре 2021 года:

гетеросексуальный - 770;

гомосексуальный - 34;

парентеральный - 412;

вертикальный - 79

неизвестный - 1.

Данные взяты без учета сведений из АР Крым (с 2014 года) и части территорий Донецкой и Луганской областей (с 2015 года).

Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ?

Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, то можно достичь такого уровня выздоровления, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же, ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым людям даже через половой акт.

Сдать тест на ВИЧ можно:

у семейного врача, терапевта или педиатра;

в кабинетах "Доверие";

в кабинете инфекционных заболеваний по месту проживания;

в центрах СПИД;

в представительствах общественных организаций, ведущих борьбу против ВИЧ/СПИД;

в мобильных амбулаториях;

заказать бесплатный быстрый оральный тест на ВИЧ/СПИД.

ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий жизни. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.

В Минздраве опубликовали статистику заболевших СПИД за сентябрь 2021 года. Источник: Facebook/ЦОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что американская компания Moderna, выпускающая м-РНК-вакцину против коронавируса, готовится к клиническим испытаниям двух вакцин от вируса иммунодефицита человека, изготовленных по той же технологии мРНК.

Также мы информировали, что в МОЗ объяснили, почему при передающемся половым путем заболевании в больницу должны обращаться оба партнера.