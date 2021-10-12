ЦОЗ рассказал о профилактике СПИДа. Фото: 26 test

В сентябре 2021 года в Украине официально зарегистрирован 1221 новый случай ВИЧ-инфекции, у 332 пациентов диагностирован СПИД, а 159 человек умерли от этой болезни.

Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook во вторник, 12 октября.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в сентябре 2021 года:

  • гетеросексуальный - 770;
  • гомосексуальный - 34;
  • парентеральный - 412;
  • вертикальный - 79
  • неизвестный - 1.

Данные взяты без учета сведений из АР Крым (с 2014 года) и части территорий Донецкой и Луганской областей (с 2015 года).

Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ?

Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, то можно достичь такого уровня выздоровления, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же, ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым людям даже через половой акт.

Сдать тест на ВИЧ можно:

  • у семейного врача, терапевта или педиатра;
  • в кабинетах "Доверие";
  • в кабинете инфекционных заболеваний по месту проживания;
  • в центрах СПИД;
  • в представительствах общественных организаций, ведущих борьбу против ВИЧ/СПИД;
  • в мобильных амбулаториях;
  • заказать бесплатный быстрый оральный тест на ВИЧ/СПИД.

ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий жизни. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.

ЦОЗ сообщил украинцам, где провериться на ВИЧ

Опубликована статистика по ВИЧ и СПИД за сентябрь

В Минздраве опубликовали статистику заболевших СПИД за сентябрь 2021 года. Источник: Facebook/ЦОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что американская компания Moderna, выпускающая м-РНК-вакцину против коронавируса, готовится к клиническим испытаниям двух вакцин от вируса иммунодефицита человека, изготовленных по той же технологии мРНК.

Также мы информировали, что в МОЗ объяснили, почему при передающемся половым путем заболевании в больницу должны обращаться оба партнера.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.