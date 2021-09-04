В МОЗ объяснили, почему при передающемся половым путем заболевании в больницу должны обращаться оба партнера
Во Всемирный день сексуального здоровья в Центре общественного здоровья при Минздраве напомнили украинцам о том, как своевременно распознать и уберечь себя от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ЦОЗ Минздрава.
Инфекции, передающиеся половым путем, распространяются в основном от одного инфицированного человека к другому при половых отношениях. Минздрав также перечислил основные тезисы про ИППП, которые необходимо помнить украинцам:
- Возбудителями ИППП чаще всего бывают вирусы и бактерии. Самые распространенные бактериальные ИППП - гонорея, хламидиоз и сифилис. Вирусные ИППП - самые опасные, поскольку не существует лекарств, способных уничтожить вирус в организме, поэтому часто он остается в организме на всю жизнь.
- Наиболее распространенными возбудителями ИППП является вирус генитального герпеса, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирус гепатита С и В.
ИППП часто протекают без симптомов, особенно у девушек. Поэтому парни и девушки, сексуальные партнеры которых имеют симптомы ИППП, должны обращаться за медицинской помощью, независимо от того, есть ли у них признаки заболевания или нет.
Безотлагательно проведенное эффективное лечение поможет избежать развития осложнений. Поэтому неотъемлемой частью лечения ИППП является оповещение полового партнера.
Также в ЦОЗ назвали основные симптомы проявления инфекций, передающихся половым путем:
- Наиболее распространенными общими признаками ИППП являются: сыпи, язвы, пузырьки, бородавки вокруг половых органов, зуд и жжение половых органов, частое мочеиспускание, иногда сопровождается болью и жжением;
- боли внизу живота (у девочек);
- необычные выделения из половых органов;
- неприятный запах выделений;
- повышение температуры тела, опухание лимфоузлов.
Одной из самых смертоносных инфекций, передающихся половым путем, как объясняют в ЦОЗ, является вирус папилломы человека. Практически все случаи рака шейки матки связаны с генитальной инфекцией, вызываемой этим вирусом. Рак шейки матки является вторым наиболее распространенным типом рака среди женщин.
Однако, ЦОЗ утверждает, что болезнь можно предотвратить благодаря вакцинации.
Кроме этого, при надлежащем и постоянном использования презервативы являются одним из самых эффективных способов защиты от ИППП, в том числе ВИЧ-инфекции, а также предупреждения нежелательной беременности.
Помимо этого, в предупреждении распространения ИППП помогут соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков. И сознательное отношение к своему здоровью.
Ранее представители Минздрава напомнили украинцам каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.
Также в День нулевой дискриминации в Минздраве напомнили, сколько украинцев сталкиваются с подобными проблемами при диагнозе ВИЧ.