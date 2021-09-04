Во Всемирный день сексуального здоровья в Центре общественного здоровья при Минздраве напомнили украинцам о том, как своевременно распознать и уберечь себя от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ЦОЗ Минздрава.

Инфекции, передающиеся половым путем, распространяются в основном от одного инфицированного человека к другому при половых отношениях. Минздрав также перечислил основные тезисы про ИППП, которые необходимо помнить украинцам:

Возбудителями ИППП чаще всего бывают вирусы и бактерии. Самые распространенные бактериальные ИППП - гонорея, хламидиоз и сифилис. Вирусные ИППП - самые опасные, поскольку не существует лекарств, способных уничтожить вирус в организме, поэтому часто он остается в организме на всю жизнь.

Наиболее распространенными возбудителями ИППП является вирус генитального герпеса, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирус гепатита С и В.

ИППП часто протекают без симптомов, особенно у девушек. Поэтому парни и девушки, сексуальные партнеры которых имеют симптомы ИППП, должны обращаться за медицинской помощью, независимо от того, есть ли у них признаки заболевания или нет.

Безотлагательно проведенное эффективное лечение поможет избежать развития осложнений. Поэтому неотъемлемой частью лечения ИППП является оповещение полового партнера.

Также в ЦОЗ назвали основные симптомы проявления инфекций, передающихся половым путем:

Наиболее распространенными общими признаками ИППП являются: сыпи, язвы, пузырьки, бородавки вокруг половых органов, зуд и жжение половых органов, частое мочеиспускание, иногда сопровождается болью и жжением;

боли внизу живота (у девочек);

необычные выделения из половых органов;

неприятный запах выделений;

повышение температуры тела, опухание лимфоузлов.

Одной из самых смертоносных инфекций, передающихся половым путем, как объясняют в ЦОЗ, является вирус папилломы человека. Практически все случаи рака шейки матки связаны с генитальной инфекцией, вызываемой этим вирусом. Рак шейки матки является вторым наиболее распространенным типом рака среди женщин.

Однако, ЦОЗ утверждает, что болезнь можно предотвратить благодаря вакцинации.

Кроме этого, при надлежащем и постоянном использования презервативы являются одним из самых эффективных способов защиты от ИППП, в том числе ВИЧ-инфекции, а также предупреждения нежелательной беременности.

Помимо этого, в предупреждении распространения ИППП помогут соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков. И сознательное отношение к своему здоровью.

Ранее представители Минздрава напомнили украинцам каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.

Также в День нулевой дискриминации в Минздраве напомнили, сколько украинцев сталкиваются с подобными проблемами при диагнозе ВИЧ.