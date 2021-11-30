В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины объяснили разницу между понятиями СПИД и ВИЧ.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 30 ноября.

В ЦОЗ рассказали, что такие медицинские термины, как ВИЧ и СПИД, уже стали привычными для украинцев. Однако, между ними существует разница, и в ЦОЗ объяснили, что:

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Если очень упрощенно, этот вирус атакует нашу иммунную систему. Если его не лечить, то это может привести к СПИДу.

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Иммунная система человека так поражена, что даже обычная простуда может стать для него смертельной.

В ЦОЗ добавили, что ВИЧ можно контролировать благодаря регулярному приему лекарств – антиретровирусной терапии.

В ЦОЗ рассказали, чем ВИЧ отличается от СПИД. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве Украины рассказали, что ежегодно в стране регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В Минздраве рекомендуют ежегодно проходить комплексную диагностику, в частности, на гонореи и хламидиоз.

Также мы писали, что представители Минздрава напомнили украинцам, каким образом передается вирус иммунодефицита человека и рассказали о главных методах профилактики СПИД.