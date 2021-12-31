На второй-третьей неделе нового 2022 года в Украине ожидают очередную волну заболеваемости COVID-19. Это связывают с распространением острых респираторных инфекций, заявил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"У нас подъем заболеваемости ожидается после новогодних праздников, после 13 января. Это естественно для Украины - увеличение количества больных на вторую-третью неделю следующего года. Это связано с распространением острых респираторных инфекций. Поэтому Новый год состоится, праздновать можно, но необходимо ограничить себя в больших коллективах. Антисептики, маски - все это остается", - сказал он.

По его словам, есть признаки того, что 2022-й может стать последним годом пандемии. Не исключено, что через год коронавирус, в частности, новый его штамм "Омикрон", станет привычной сезонной болезнью.

"Поразит почти всех. Но есть позитив: 80-90% - это легкие формы, и только 10-15% нуждаются в госпитализации", - сообщил Рубан.

Напомним, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здоровья Ханс Клюге рассказал, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты.

Также мы сообщали, что В Украине четвертый день продолжается рост заболеваемости ковидом. За сутки выявили больше 7 тысяч заражений.