В Украине четвертый день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток, 30 декабря, в нашей стране зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 31 декабря Минздравом.

Среди новых пациентов с коронавирусом в Украине - 404 ребенка и 185 медиков. В больницы вчера попали 1 578 человек. 209 случаев ковида оказались летальными. 8 609 человек выздоровели.

За день 101 705 человек сделали прививку от коронавируса. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу - 72 834. Еще 578 людям вкололи дополнительную дозу вакцины, бустерную дозу получили 1 228 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 667 649 случаев ковида. Из них 95 899 оказались летальными, 3 468 858 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что со вчерашнего дня все регионы Украины перешли в желтую зону карантина. В красной и оранжевой зонах 30 декабря не оставалось ни одной области.

Также мы сообщали, что в ВОЗ прогнозируют "цунами" заражений коронавирусом по всему миру из-за штаммов "Дельта" и "Омикрон".

Что касается Украины, у нас в стране выявили уже шесть случаев заражения "Омикроном".