Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что штамм коронавируса "Омикрон" и штамм "Дельта" могут привести к новой волне заболеваемости ковидом в мире.

Об этом он рассказал во время брифинга 29 декабря, который транслировался в Twitter.

"Распространение этих двух штаммов, может привести к цунами случаев, что значительно усилит давление на системы здравоохранения по всему миру", - сказал Гебрейесус.

Также, глава ВОЗ напомнил, что у штамма "Омикрон" очень сильная заразность, которая выше, чем у "Дельты", в 3-4 раза.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине выявили уже шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Также мы разбирались, почему в последнее время коронавирус бьет рекорды в мире и когда волна докатится до Украины.

Кроме того, сообщалось, что в Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток коронавирус выявили у 5 930 человек. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 660 620 случаев ковида. Из них 95 690 оказались летальными, 3 460 249 человек выздоровели.