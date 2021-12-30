В Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток коронавирус выявили у 5 930 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Facebook утром 30 декабря.

Среди новых пациентов в Украине - 373 ребенка и 137 медиков. В больницы вчера попали 1 747 человек. 278 случаев ковида оказались летальными. 10 369 человек выздоровели.

За день 117 042 человек сделали прививку от коронавируса. Первую дозу получил 31 671 человек, вторую дозу - 83 287. Еще 692 людям вкололи дополнительную дозу вакцины, бустерную дозу получили 1 392 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 660 620 случаев ковида. Из них 95 690 оказались летальными, 3 460 249 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине выявили уже шесть случаев заражения "Омикроном" - новым штаммом, который считается более заразным, чем "Дельта" и передается быстрее других разновидностей вируса.

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Кроме того, мы сообщали, что ученые рассказали о ключевом симптоме заражения штаммом коронавируса "Омикрон".