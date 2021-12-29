По всему миру идут антирекорды заболеваемости. И в последние дни в целом по миру число заболевающих стабильно перешло за миллион.

Резкий рост начался в крупнейших странах Западной Европы. Виной всему вирус "Омикрон", который становится доминирующим.

При этом смертность не растет, а кое-где и падает, что внушает определенные надежды на то, что новый ковидный шторм окажется менее трагическим, чем предыдущие. Причем, возможно, это ознаменует собой конец опасной стадии пандемии, так как вирус будет мутировать менее опасные для человека формы.

С другой стороны, мы пока находимся только в начале этих процессов. Европа ожидает пика волны "Омикрона" в январе.

Разбирались, что происходит в Европе, чего опасаться украинцам и что нового стало известно о новом штамме.

Как Омикрон атакует Европу

В европейских странах в последние дни начали фиксировать рекордную суточную заболеваемость. Антилидер — Франция. Там за минувшие сутки заболели почти 180 тысяч человек. Для страны это абсолютный рекорд.

Для сравнения, до этого максимум был в ноябре 2020 года. Тогда одновременно заразились 83 тысячи французов.

Вместе с тем, высокие показатели заражения не пропорциональны смертности.

С началом зимы смертность в целом пошла в рост, но не стремительно. За последние сутки умерли 290 пациентов. Тогда как в марте 2020 во Франции в один день скончались 1400 человек.

Не исключено, что летальные исходы удается сдерживать благодаря вакцинации. Франция входит в мировой топ—10 о иммунизационной кампании. Оба компонента получили 72,78% граждан.

Тем не менее, чтобы обезопасить граждан, во Франции ввели новые ограничения.

С 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2000 человек, на улице - 5000 человек. Работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Запрещено продавать, а также принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, в кинотеатрах.

Власти Франции не скрывают, что связывают рост заражений с распространением нового штамма Омикрон. В середине декабря британцам даже запретили въезд в страну. Но, вероятно, эти меры были предприняты поздно.

Сейчас Великобритания на втором месте по числу новых случае заражения в Европе - 117 тысяч случаев по данным на вторник. Там аналогичная ситуация: с начала декабря болезнь резко пошла в рост и побила антирекорды за весь период пандемии.

При этом смертность в Британии не только не выросла, но в сравнении с ноябрем пошла на спад - сейчас это порядка 140-170 человек в сутки, а было более двухсот. Поэтому власти страны уже заявили, что новых ограничений вводить не станут. Кроме того, местные медики сообщают, что средняя длительность госпитализации снизилась до трех дней.

В Британии, отметим, вакцинировано двумя дозами 70% жителей.

О рекордном приросте также сообщили Италия (78 тысяч), Греция (21 тысяч), Португалия (17 тысяч). Максимумы побиты во многих других странах. И специалисты прогнозируют, что это не предел. В Италии Минздрав заявил, что пик ожидается в январе.

Все это однозначно связано с появлением штамма "Омикрон", который как раз в декабре проник почти во все страны Европы и занимает везде доминирующее положение.

В целом по миру наблюдается рост заболеваемости (красная стрелка) с переходом за миллион заболевших в сутки. И легкое падение смертности (зеленая стрелка).

Что сейчас говорят об омикрон-варианте коронавируса

С одной стороны в странах, где Омикрон уже доминирует, бьют тревогу и стараются закрутить гайки по вакцинации - вводят обязательную бустерную дозу или ужесточают меры карантина.

Вместе с тем ученые и медики из разных стран сообщают, что есть и оптимистичные новости об "Омикроне", хотя и с оговоркой, что нужно дождаться более масштабных исследований.

Бельгийские эксперты сообщают, что молодые люди легче переносят омикрон-вариант ковида - напомним, что предыдущий штамм "Дельта" был очень тяжелым для молодежи.

Второй вывод - стало гораздо меньше шансов получить пневмонию, поскольку "Омикрон" чаще закрепляется на рецепторах в верхних дыхательных путях, в то время, как "Дельта" и другие варианты опускались глубже в легкие.

В целом "Омикрон" часто проявляется формах, напоминающих простуду. Об этом в интервью газете Het Laatste Nieuws рассказал бельгийский вирусолог из университета Ловена Марк Ван Ранст.

Еще один бельгийский эксперт, известный в стране микробиолог Эмманюэль Андре, написал, что хотя "Омикрон" и более заразный, поскольку его хуже распознают антитела, однако первичные данные показывают, что иммунитет после этого штамма также эффективно защищает и против варианта "Дельта".

Он назвал это хорошими новостями.

О том, что постомикронный иммунитет защищает и от других штаммов, также сообщили в университете Сиэтла в США.

Комментируя американское исследование профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана в Израиле предположил, что большое количество случаев заражения "Омикроном" может дать возможность приобрести тот самый коллективный иммунитет, о котором многие говорят.

Шотландское исследование показало, что после заражения "Омикроном" риск госпитализации ниже на две трети по сравнению с "Дельта". Кроме того, в больницы не попадали люди в возрасте до 60 лет. Также выяснилось, что ревакцинация может значительно защитить от заболевания.

При этом эксперты считают, что чрезмерный оптимизм пока неуместен, поскольку многое еще неизвестно.

Например, звучат предположения, что более мягкое течение болезни может объясняться тем, что омикрон-вариантом сейчас заражаются те группы населения, которые уже имеют повышенный иммунитет благодаря прививкам или перенесенной ранее болезни.

В этом контексте стоит отметить, что статистика, которая показывает, что смертельные исходы не растут, показывает картину по странам, где большая половина людей вакцинирована. Как будет работать штамм в странах с низким уровнем вакцинации - пока точно неизвестно.

А что с "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 декабря в Украине официально выявили шесть случаев заражения "Омикроном".

Как сообщает Минздрав, два случая заражения обнаружили у жителей Киева, еще два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. То есть география очень широкая.

Среди заболевших две женщины и четверо мужчин. При этом трое человек "завезли" этот вариант из Германии, Польши и ОАЭ.

Можно ожидать, что скоро всплеск заболеваемости начнется и в Украине.

Но пока не факт, что рост будет столь же заметным, как в Западной Европе. Здесь все упирается в особенности украинской статистики. Главная ее проблема - самое низкое в Европе количество ПЦР-тестов на один миллион населения.

Тесты стоят дорого, а бесплатные делают лишь тем, кого кладут в больницы в тяжелом состоянии. Если Омикрон и правда окажется больше похожим на простуду, количество желающих сделать тест сильно не вырастет.

С другой стороны, учитывая уровень вакцинации в Украине - менее половины взрослого населения - то последствия Омикрона могут быть и тяжелее, чем в странах с более развитой медициной и здоровым населением. И тогда наплыв на больницы может стать фатальным и привести к коллапсу в медицине.