По состоянию на утро 30 декабря в Украине больше не осталось красной зоны карантина. Последние остававшиеся в ней области - Волынская и Запорожская - сегодня стали желтыми.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Кроме того, по информации ведомства, ситуация с ковидом стабилизировалась также в Донецкой и Черниговской областях, которые еще вчера находились в оранжевой зоне, а сегодня, как и все остальные перешли в желтую.

Таким образом, по состоянию на 30 декабря желтому уровню эпидопасности соответствует ситуация с ковидом в Киеве и всех 24 областях Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сейчас в разгаре сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, которые наслаиваются на эпидемию коронавируса. В Минздраве объяснили, чем различаются грипп, ОРВИ и COVID-19, а также как защититься от инфекции.

Мы также писали, что в Украине третий день растет заболеваемость ковидом. В течение минувших суток коронавирус выявили у 5 930 человек.

Кроме того, что в нашей стране выявили уже шесть случаев заражения "Омикроном" - новым штаммом, который считается более заразным, чем "Дельта" и передается быстрее других разновидностей вируса.