В МОЗ объяснили, чем отличаются симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19. Инфографика
Сейчас сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, которые наслаиваются на эпидемию коронавируса. В Минздраве объяснили, чем различаются грипп, ОРВИ и COVID-19, а также как защититься от инфекции.
Информацию опубликовал Фейсбук Центра общественного здоровья.
Многие микроорганизмы, приводящие к респираторным заболеваниям, передаются воздушно-капельным путем при кашле и чихании. А обычный выдох может сопровождаться образованием мельчайших капелек, рассеивающихся в воздухе. И если их продуцирует инфицированный, то все восприимчивые люди вокруг заражаются.
Респираторные заболевания обычно передаются от человека человеку. Некоторые люди могут инфицироваться, прикоснувшись к предмету, на котором содержатся патогенные микроорганизмы, а затем прикоснувшись ко рту или носу.
Защитить себя и близких помогут простые действия:
- избегайте/сведите к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;
- держитесь на безопасной дистанции от других;
- надевайте маску;
- помните об этикете при кашле, прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;
- часто мойте руки водой с мылом, если они недоступны, используйте антисептики (это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметам общего пользования и тем, которые могут быть загрязнены каплями);
- не прикасайтесь к глазам, носу и рту;
- очищайте, дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;
- вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку;
- питайтесь сбалансированно, употребляйте достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- ведите здоровый образ жизни;
- одевайтесь в соответствии с погодой и держи ноги в тепле.
Некоторые респираторные заболевания, например, грипп, можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенно важна вакцинация для людей из групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни. Вакцины от гриппа можно приобрести самостоятельно в аптеках и прививаться у своего семейного врача.
Симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19
Ранее "Страна" сообщала, что впервые с начала эпидсезона в Украине началась циркуляция вируса гриппа.
Также мы писали, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Некоторым от него можно привиться бесплатно.