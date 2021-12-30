Сейчас сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, которые наслаиваются на эпидемию коронавируса. В Минздраве объяснили, чем различаются грипп, ОРВИ и COVID-19, а также как защититься от инфекции.

Информацию опубликовал Фейсбук Центра общественного здоровья.

Многие микроорганизмы, приводящие к респираторным заболеваниям, передаются воздушно-капельным путем при кашле и чихании. А обычный выдох может сопровождаться образованием мельчайших капелек, рассеивающихся в воздухе. И если их продуцирует инфицированный, то все восприимчивые люди вокруг заражаются.

Респираторные заболевания обычно передаются от человека человеку. Некоторые люди могут инфицироваться, прикоснувшись к предмету, на котором содержатся патогенные микроорганизмы, а затем прикоснувшись ко рту или носу.

Защитить себя и близких помогут простые действия:

избегайте/сведите к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;

держитесь на безопасной дистанции от других;

надевайте маску;

помните об этикете при кашле, прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;

часто мойте руки водой с мылом, если они недоступны, используйте антисептики (это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметам общего пользования и тем, которые могут быть загрязнены каплями);

не прикасайтесь к глазам, носу и рту;

очищайте, дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;

вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку;

питайтесь сбалансированно, употребляйте достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов;

соблюдайте нормальный режим дня;

ведите здоровый образ жизни;

одевайтесь в соответствии с погодой и держи ноги в тепле.

Некоторые респираторные заболевания, например, грипп, можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенно важна вакцинация для людей из групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни. Вакцины от гриппа можно приобрести самостоятельно в аптеках и прививаться у своего семейного врача.

Симптомы гриппа, ОРВИ и COVID-19

Ранее "Страна" сообщала, что впервые с начала эпидсезона в Украине началась циркуляция вируса гриппа.

Также мы писали, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Некоторым от него можно привиться бесплатно.