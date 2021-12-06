Ляшко сообщил, кого в Украине бесплатно привьют от гриппа
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Он также рассказал, кто сможет привиться от заболевания бесплатно.
Об этом глава МОЗ написал в Фейсбуке.
"В этом году на средства государственного бюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины против гриппа. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов. Мы также договорились и получили 30 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - сказано в посте.
Ляшко напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа. Только колоться нужно в разные руки.
Также он сообщил, что сам уже вакцинировался от гриппа.
"Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Делаю ее я самостоятельно себе и своей семье. В этом году вакцинировался немного позже обычного. Поскольку ждал, пока всю закупленную вакцину против гриппа развезут в регионы", - написал министр.
Ранее "Страна" объясняла, чем различаются симптомы обычного гриппа и коронавирусной инфекции.
Мы также приводили инструктаж от Минздрава, как вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно.