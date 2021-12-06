Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Он также рассказал, кто сможет привиться от заболевания бесплатно.

Об этом глава МОЗ написал в Фейсбуке.

"В этом году на средства государственного бюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины против гриппа. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов. Мы также договорились и получили 30 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - сказано в посте.

Ляшко напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа. Только колоться нужно в разные руки.

Также он сообщил, что сам уже вакцинировался от гриппа.

"Для меня эта ежегодная прививка уже традиционна. Делаю ее я самостоятельно себе и своей семье. В этом году вакцинировался немного позже обычного. Поскольку ждал, пока всю закупленную вакцину против гриппа развезут в регионы", - написал министр.

Ранее "Страна" объясняла, чем различаются симптомы обычного гриппа и коронавирусной инфекции.

Мы также приводили инструктаж от Минздрава, как вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно.