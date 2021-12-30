Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусологических и особо опасных патогенов Центра общественного здоровья с начала эпидемического сезона в Украине впервые зафиксировала циркуляцию вирусов гриппа.

Об этом рассказал у себя на странице в Facebook центр гражданского здоровья Украины.

Лаборатория подтвердила определение вирусов гриппа в образцах материалов от 6 пациентов (из них 5 – дети до 17 лет), исследование проводили методом ПЦР, в результате был выделен вирус гриппа типа A(H3).

Образцы были получены из Херсонской городской клинической больницы имени Е.Е. Карабелеша, у людей с подозрением на COVID-19 при клиническом обследовании и проведении дифференциальной диагностики, были обнаружены симптомы гриппа.

С 4 октября по 26 декабря 2021 года в Украине ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых – дети в возрасте до 17 лет.

С начала эпидсезона в Украине против гриппа вакцинировали 113 826 человек, в том числе 64 722 – из групп медицинского и эпидемического рисков.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за бюджетные деньги Украина закупила вакцины от гриппа. Он также рассказал, кто сможет привиться от заболевания бесплатно.

Также мы рассказали, что можно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно, но с соблюдением специальных правил.