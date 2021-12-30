Правительство Италии ужесточило ограничения для невакцинированных, после рекордного роста числа зараженных коронавирусом за сутки. В то же время ослабило карантинные меры для граждан, которые вакцинировались.

Об этом сообщает dpa-international, 30 декабря.

С 10 января непривитые люди не смогут воспользоваться услугами отелей, конгресс-центров, местного и междугороднего общественного транспорта, горнолыжных подъемников и фестивалей. Новые правила будут действовать до окончания действия чрезвычайного положения 31 марта. Средства массовой информации назвали это "изоляцией для непривитых".

Для переболевших COVID-19 или вакцинированных людей, но только если они получили "бустерную" дозу или если вторая прививка была сделана не позднее 120 дней назад, правительство решило отменить карантин, после контакта с человеком, который сдал положительный тест.

За последние несколько дней число случаев заражения коронавирусом в Италии резко возросло.

Власти зарегистрировали около 98000 новых случаев заражения и почти 150 смертей от этого вируса за последние 24 часа.

Напомним ранее, мы писали, что в Италии вводит обязательное ношение медицинской маски на улицах. Также в стране делают необходимым использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, кино, театрах и на стадионах.

Также "Страна" рассказала, что для защиты от коронавируса может понадобиться проходить ежегодную иммунизацию, при чем делать по две-три прививки от Covid-19 каждый год.