В Италии зарегистрировали резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки. Впервые за все время пандемии их число превысило 100 тысяч человек.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на статистику минздрава страны.

За сутки положительные тесты на коронавирус сдали 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Таким образом, антирекорд в Италии обновляется шестой день подряд.

К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11% (это на 1,5% выше показателя накануне).



Рост смертности за сутки составил 156 случаев, тогда как в понедельник жертвами осложнений COVID-19 стали 136 человек.

В изоляции по месту жительства находятся более 767 тысяч итальянцев из 779 тысяч зараженных.



В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек, число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов за сутки).

Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в США установили новый рекорд по числу заражённых коронавирусом - более 500 тысяч в сутки.

Также антирекорды отмечены в европейских странах - Великобритании и Франции.