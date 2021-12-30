Новые случаи штамма "Омикрона" продолжают стремительно расти, однако количество госпитализаций и смертей по сравнению с предыдущими видами Covid-19 остается намного ниже.

Об этом в среду во время брифинга заявили официальные лица Белого дома.

Показатели смертности от "Омикрона" в ЮАР составляют четверть (на 75% ниже) от уровней, наблюдавшихся во время предыдущих всплесков коронавирусной инфекции.

Кроме того, эксперты также сравнили количество госпитализаций Covid-19 в результате волны "Омикрон" с поступлением в больницу из предыдущих волн.

"По смертельным исходам в больницах: 4,5 против 21,3. Поступления в госпиталь: 1% от "Омикрона", 4,3% - другие виды ковида; 45% пациентам потребовался дополнительный кислород при заражении "Омикроном" по сравнению с 99% предыдущих штаммов. Средний возраст: 39 лет - для "Омикрон", 49 лет - для предыдущих волн", - объяснил эксперт.

В этом исследовании авторы отмечают, что изменение клинической картины Covid-19, вероятно, связано с преимущественно высоким уровнем предшествующей инфекции и, в некоторой степени, охватом вакцинацией, поскольку уровень вакцины в Южно-Африканской Республике относительно низкий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" переносится не так тяжело, как "Дельта". Однако у него есть свои особенности, и им в ближайшее время переболеют почти все.

Кроме того, "Страна" детально анализировала, почему "Омикрон" бьет рекорды в мире.