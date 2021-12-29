В Украине за день в два раза подскочила заболеваемость ковидом. Если вчера сообщалось о 2 248 новых случаях коронавируса, то сегодня эта цифра увеличилась до 5 454.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 29 декабря опубликовал Минздрав.

Среди новых пациентов в Украине - 353 ребенка и 98 медиков. В больницы вчера попали 1 153 человека. 307 случаев ковида оказались летальными (вчера 134). 12 352 человека выздоровели.

За день 131 129 человек сделали прививку от коронавируса. Первую дозу получили 34 463 прививки, вторую дозу - 94 974. Еще 402 людям вкололи дополнительную дозу вакцины, бустерную дозу получили 1 290 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 654 690 случаев ковида. Из них 95 412 оказались летальными, 3 449 880 человек выздоровели.

С начала прививочной кампании вакцинацию прошли 14 639 498 человек. 14 639 496 из них получили первую дозу, 13 542 266 сделали две прививки. Дополнительную дозу получили 2 610 человек, бустерную – 2 280 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что все регионы Украины перед Новым годом покинут красную ковид-зону.

Также мы сообщали, что в Великобритании и Франции поставлены антирекорды по числу заражений коронавирусом за все время пандемии.